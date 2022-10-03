بالفيديو.. غارات تركية على أهداف لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق

نشرت وزارة الدفاع التركية صورا وفيديو لهجمات شنتها قواتها على أهداف لحزب العمال الكردستاني (التركي) في جبال شمال العراق.

وبحسب وزارة الدفاع، تم القضاء على 23 مقاتلا من الجماعات الكردية، ودمر 16 ملجأ ومخازن أسلحة، خلال الغارة التي نفذت في 27 سبتمبر الماضي.

وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يوم الخميس الماضي، أن تركيا قصفت هذا الأسبوع مواقع لحزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية "على بعد 140 كيلومترا من الحدود"، مؤكدا أنه "تم تدمير 16 كهفا يستخدمه حزب العمال الكردستاني"، دون أن يحدد ما إذا خلف استهداف هذه المنطقة الجبلية قتلى.

المصدر: RT