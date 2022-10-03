زاخاروفا: بلينكين أعلن صراحة عن دوافع الولايات المتحدة والناتو لتدمير أنابيب "السيل الشمالي"

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صرح علانية أن واشنطن والناتو لديهما دوافع لتدمير خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي 1و2".

وأضافت زاخاروفا في منشور: "تحدث بلينكين بصراحة ودون حرج عن دوافع الولايات المتحدة وشركائها في الناتو لتدمير خطي أنابيب الغاز الروسي السيل الشمالي 1 والسيل الشمالي 2".

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واستذكرت زاخاروفا كيف تحدث بلينكين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، عن التقدم المحرز في إنتاج الغاز المسال في الولايات المتحدة، والذي تخطط واشنطن به لاستبدال الوقود الأزرق الروسي في أوروبا.

وتابعت قائلة (بسخرية): "في النهاية، هذه فرصة كبيرة. إنها فرصة للتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية مرة واحدة وإلى الأبد. هذا مهم جدا ويفتح فرصا إستراتيجية ضخمة (لأمريكا) للسنوات القادمة".

ولفتت زاخاروفا إلى أن وزير الخارجية بلينكبن صرح أيضا عن إمكانية حرمان موسكو من الدخل من بيع موارد الطاقة.

كما نفت زاخاروفا مزاعم بلينكين بأن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح، منوهة بأن موسكو ظلت تزود الدول الأوروبية بالغاز منذ نصف قرن.

المصدر: نوفوستي