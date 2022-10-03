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مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون

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مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون
خالد الدباس وباسل بصبوص
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قتل شابان وأصيب ثالث، فجر اليوم الاثنين، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله بزعم محاولتهم تنفيذ عملية دهس ضد جنود من وحدة "إيغوز".

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وأطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه 3 شبان داخل سيارة خلال اقتحام ضاحية التربية والتعليم برام الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل 16 مطلوبا فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية، وخلال المداهمات جرت محاولة تنفيذ عملية دهس ضد القوات التي ردت بإطلاق النار وتحييد فلسطينيين اثنين".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها بوفاة مواطنين اثنين لم تعرف هويتهما بعد، عقب إطلاق جنود إسرائيليين النار عليهما، قرب مخيم الجلزون.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادر عائلية "بارتقاء الشابين خالد الدباس وباسل بصبوص برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم خلال اقتحام محيط مخيم الجلزون برام الله، واحتجاز جثمانيهما".

المصدر: RT

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