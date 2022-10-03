بلومبيرغ: هناك من يسعى في البرلمان البريطاني لحجب الثقة عن تراس

قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن أحد أعضاء البرلمان البريطاني سيتقدم برسالة إلى رئيس اللجنة التوجيهية لحزب المحافظين غراهام برادي، يطلب فيه التصويت على حجب الثقة عن زعيمة الحزب ليزا تراس.

وأضافت الوكالة: "قال نائب، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه قلق للغاية بشأن نهج تراس، لدرجة أنه سيكتب رسالة إلى برادي يطلب فيها التصويت على حجب الثقة عنها كزعيمة للحزب".

إقرأ المزيد

غير أن الوكالة لفتت إلى أنه مع ذلك، فإن الوصول إلى الأمر الذي من شأنه أن يجبر برادي على التصرف ليس بالأمر السهل.

وبحسب قواعد الحزب، يتمتع رئيس الوزراء بحصانة لمدة عام من التصويت على حجب الثقة. ومع ذلك، يأمل النائب أنه يمكن تغيير المواقف إذا حذا حذوه عدد كاف من النواب وأرسلوا خطابات، كما تقول الوكالة.

وكان استطلاع رأي أجرته "يو غوف" مؤخرا قد كشف أن أكثر من نصف البريطانيين يعتقدون أن رئيسة الوزراء ليز تراس يجب أن تستقيل من منصبها، بعد أقل من شهر من عملها.

وسلط الاستطلاع الذي تم إجراؤه يوم الجمعة، الضوء على الضرر الذي لحق بمكانة تراس وحزبها المحافظ بسبب الحزمة الضخمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة التي كشفت عنها حكومتها قبل أسبوع، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

المصدر: نوفوستي