صيحات استهجان تلاحق وزير الأعمال البريطاني في برمنغهام (فيديو)

تعرض وزير الأعمال البريطاني جاكوب ريس موغ يوم الأحد، لمطاردة ومضايقات من جانب متظاهرين في برمنغهام، حيث كان يعقد مؤتمر لحزب المحافظين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن ريس موغ قوبل باستقبال عدائي لدى عبوره ساحة فيكتوريا بوسط لندن، حيث احتشد مئات المتظاهرين للإعراب عن غضبهم تجاه الحكومة.

ولاحقت ريس موغ الذي رافقه العديد من رجال الشرطة، صيحات استهجان وسخرية عالية من الحشد، حيث هتف بعضهم "الحثالة المحافظون" وهو يتجه نحو الاجتماع السنوي لحزبه بالقرب من مركز المؤتمرات الدولي المجاور.

وقلل ريس موغ من الاحتجاجات، حيث وصفها بأنها "حقيقة الديمقراطية".

وقال، وهو يتحدث إلى قناة "سكاي نيوز" بينما كانت الشرطة ترافقه عبر الحشود: "كانت هناك احتجاجات في مؤتمرات حزب المحافظين منذ زمن سحيق، ليس هناك جديد، إنها حقيقة الديمقراطية".

وأضاف أنهم "كانوا يهتفون لكن بشكل سلمي تماما.. وحق التعبير السلمي لوجهة النظر مبدأ أساسي في دستورنا".

وقوبل تعيين موغ بانتقادات من جانب جماعات مناصرة للبيئة، وذلك لانتقاده "القلق بشأن المناخ"، ودعمه لعمليات التكسير لاستخراج الغاز الصخري.

المصدر: وكالات