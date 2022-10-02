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الأناضول: قالن أبلغ سوليفان بأن تركيا لن تتردد في حماية مصالحها وحقوقها في بحر إيجه وشرق المتوسط

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الأناضول: قالن أبلغ سوليفان بأن تركيا لن تتردد في حماية مصالحها وحقوقها في بحر إيجه وشرق المتوسط
RT / tccb.gov.tr
متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
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شدد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن على أن أنقرة لن تتردد في حماية حقوقها ومصالحها في بحري إيجة والمتوسط، وأن ممارسات اليونان الاستفزازية والمنافية للقانون الدولي غير مقبولة.

وجاءت تصريحات إبراهيم قالن خلال مباحثات يوم الأحد مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، تناولت العديد من القضايا الثنائية والدولية.

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وأفادت الأناضول بأن اللقاء الذي عقد في قصر مابين بإسطنبول، بحث خلاله الجانبان العلاقات السياسية التركية الأمريكية، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

كما بحث قالن وسوليفان قضايا إقليمية مختلفة منها الحرب الدائرة في أوكرانيا، وعضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتطورات في بحر إيجة والبحر المتوسط وجنوب القوقاز.

وأكد الجانبان على أهمية زيادة مجالات التعاون الثنائي على أرضية من المصالح المشتركة، تزامنا مع بدء تطبيق الآلية الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار قالن وسوليفان إلى أن استكمال المباحثات بين أنقرة وواشنطن، حول مقاتلات "إف 16"، سيخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الدور الرئيسي لتركيا ضمن حلف "ناتو"، وعلى ضرورة تصرف الحلفاء بانسجام وتضامن ضد التهديدات الأمنية والإرهابية.

وأشار الجانبان إلى ضرورة التركيز على الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا، بأقرب وقت ممكن وفق القانون الدولي.

المصدر: الأناضول

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