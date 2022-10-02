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شولتس يتعافى من كورونا وينهي فترة عزله

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شولتس يتعافى من كورونا وينهي فترة عزله
Gettyimages.ru
المستشار أولاف شولتس
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صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الأحد، بأن المستشار أولاف شولتس تعافى من إصابته بكورونا، وأنهى فترة عزله.

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شولتس في "عزلة" بسبب إصابته بكورونا

وقال المتحدث إن المستشار أجرى اختبارا أكد شفاءه من العدوى وأنه شرع على الفور مرة أخرى في أخذ مواعيد.

وتأتي هذه التصريحات تأكيدا لمعلومات وردت إلى القناة الأولى بالتلفزيون الألماني.

وكان شولتس أجرى اختبارا يوم الاثنين الماضي أثبت إصابته بكورونا صاحبتها أعراض خفيفة للبرد، وفي أعقاب ذلك دخل شولتس في عزل في شقته الرسمية في ديوان المستشارية.

وكان شولتس أعلن أنه سيتناول عقار "باكسلوفيد" بناء على نصيحة طبية، وقال إن هذا العقار يمكن أن يساعد في الحد من انتشار الفيروس في الجسم.

المصدر: د ب أ

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