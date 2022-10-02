استطلاعات الرأي: كتلة "التنمية الأوروبية" تفوز بانتخابات برلمانية مبكرة في بلغاريا

وفقا للاستطلاعات فاز حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" في ائتلاف مع "اتحاد القوى الديمقراطية"، بالانتخابات البرلمانية المبكرة في بلغاريا التي انتهت يوم الأحد.

وتشير استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالة أبحاث ألفا للناخبين الخارجين من مراكز الاقتراع، والتي تم عرض نتائجها على الهواء في قناة "بي تي في"، صوت حوالي 25.5 ٪ لصالح حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا"، وهي نفس النتيجة التي حصلت عليها الكتلة وفقا استطلاعات الوكالة الاجتماعية "ماركت لينكس".

ويحتل حزب "نواصل التغييرات" المرتبة الثانية: حيث حقق 19.9% من الأصوات وفقا لاستطلاعات وكالة أبحاث ألفا، و 18.4% وفقا لــ ماركت لينكس.

في مجلس الشعب الجديد الثامن والاربعين (برلمان بلغاريا) سيعمل أيضا ممثلو "حركة الحقوق والحريات"، الذين سجلوا 14.4 ٪ و 12.6 ٪ من الأصوات وفقا لأبحاث ألفا وماركت لينكس، على التوالي، كتلة "الحزب الاشتراكي البلغاري" (10.2 ٪ و 11.2٪)، وحزب "النهضة" (10 ٪ و10.4٪) وحزب "يوجد شعب كهذا" (4.2٪).

وشارك حوالي 37 ٪ من السكان البلغاريين الذين لديهم الحق في التصويت في التصويت.

المصدر: تاس