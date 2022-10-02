اجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في جنيف

بدأ اجتماع وزيري الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان والأذربيجاني جيهون بهراموف الجمعة في جنيف بحسبما أعلنته السكرتيرة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمينية آنا ناجداليان.

وكتبت ناجداليان على صفحتها على فيسبوك: "بدأ اجتماع وزير الخارجية الأرمني زهراب مناتساكانيان ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في جنيف".

وفقا لناجداليان الاجتماع جرى تنظيمه بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وبحسب البيان الصادر من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإن الغرض من الاجتماع هو "مناقشة جميع الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سلمية لنزاع ناغورني كاراباخ والاتفاق عليها والبدء في تنفيذها، وفقا للجدول الزمني المستقبلي، وفقا للمبادئ الأساسية التي اعتمدها زعيما أذربيجان وأرمينيا".

وتجري منذ عام 1992 مفاوضات بشأن التسوية السلمية لنزاع ناغورني-كاراباخ في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا برئاسة تشاركية تضم كلا من -روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وتدهور الوضع في ناغورني كاراباخ في 27 سبتمبر، حيث بدأ القتال في المنطقة المتنازع عليها، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم سكان مدنيون. وقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار ثلاث مرات، ولكنها لم تصمد، وبدأت أطراف النزاع في تبادل الاتهامات بانتهاكها.

وكانت باكو ويريفان تتنافسان على السيادة على منطقة ناغورنو كاراباخ منذ فبراير 1988، عندما أعلنت المنطقة انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. خلال النزاع المسلح 1992-1994 ، فقدت أذربيجان السيطرة على ناغورني كاراباخ وسبع مناطق مجاورة.

المصدر: تاس