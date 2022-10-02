مستشار الرئيس الأمريكي ونظيره التركي يبحثان الوضع في أوكرانيا

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره التركي إبراهيم كالين، الوضع الأوكراني ودعم كييف، وعملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.

ووفقا لبيان البيت الأبيض: "ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي ومستشار الرئيس التركي، الدعم المستمر لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، بما في ذلك إدانة روسيا لضم الأراضي الأوكرانية بشكل غير قانوني".

وأعرب سوليفان عن امتنانه لجهود تركيا لتحسين وضع الأمن الغذائي في العالم، من خلال المساعدة بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية"، وللعمل الدبلوماسي الذي أدى لإطلاق سراح "مواطنين أمريكيين محتجزين في روسيا".

وناقش الطرفان قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك دعم محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، وأهمية الحوار والدبلوماسية لحل أي خلافات في شرق البحر المتوسط​​، وتقدم فنلندا والسويد نحو عضوية الناتو.

المصدر: تاس