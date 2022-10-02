سلطات كييف تمنع السكان من الوصول للأجزاء المحررة في زابوروجيه

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن السلطات الأوكرانية تمنع الآلاف من الوصول إلى الجزء المحرر من المقاطعة.

وفي وقت سابق، شنت القوات الأوكرانية غارة بالمدفعية على قافلة من المركبات المدنية كانت تقف عند مخرج الجزء المحرر من المقاطعة، مما أسفر عن مقتل 30 شخصا، وإصابة 88 آخرين.

ووفقا لروغوف، فإن عدد الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة المنطقة التي تسيطر عليها سلطات كييف بالآلاف، وحتى الآن، لم تسمح لهم القوات الأوكرانية بالوصول الى الأجزاء المحررة.

المصدر: نوفوستي