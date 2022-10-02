رئيسي: أعداء إيران "فشلوا" في "المؤامرة" ضد بلادنا

أعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الأعداء أثاروا مسألة مهسا أميني لعزل إيران عن الساحات الدولية ولكن مؤامرتهم هذه باءت بالفشل.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة له خلال الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لتعزيز وتنمية ثقافة التضحية والشهادة بأن "الأعداء أثاروا مسألة مهسا أميني لعزل إيران عن الساحات الدولية بعدما بدأت طهران تتجاوز المشاكل الاقتصادية وتنشط إقليميا ودوليا ولكن مؤامرتهم هذه هُزمت".

وقال إن"الأعداء يحاولون عبر إجراءات إعلامية مكثفة تضليل الرأي العام معتبرا أنهم يهدفون الى حياكة مؤامرة جديدة لمنع البلاد من التقدم".

كما أكد أن من يزعم دعم حقوق الإنسان لم يعلق أبدا على قتل تلميذات أفغانيات على يد المجموعات الإرهابية

المصدر: الميادين