وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة لا ترى تهديدا صينيا مباشرا لتايوان

صرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بأن الولايات المتحدة لا ترى تهديدا صينيا مباشرا بغزو تايوان، لكنها تراقب خطوات بكين الرامية لخلق حقائق جديدة..

وقال أوستن في مقابلة مع سي إن إن، بثت يوم الأحد "سنواصل العمل بطريقة توفر القدرة اللازمة في مناطق معينة لمساعدة حلفائنا في الحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بين المحيطين الهندي والهادئ".

وأضاف "لا أرى تهديدا مباشرا بالغزو. لكننا نتابع أن الصين تتحرك نحو إقامة ما نسميه واقعا جديدا ".

المصدر: تاس