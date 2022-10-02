4 قتلى و29 مفقودا بعد العثور على قارب لمهاجرين قرب جزر الكناري

أعلنت فرق الإنقاذ عن العثور على 4 جثث على متن قارب هجرة قبالة جزر الكناري الأحد، وتم انتشال ناج وحيد من الغرق، بينما أشارت منظمة غير حكومية إلى أن القارب أبحر وعلى متنه 34 شخصًا.

وأفاد خفر السواحل الإسباني على «تويتر» أنه «عثروا على جثث أربعة أشخاص»، كانوا على متن قارب على بعد 150 ميلًا بحريًا جنوب غرب جزيرة كناريا الكبرى، بينما أنقذت سفينة تجارية كانت تمر من المكان شخصًا ليل السبت هو الناجي الوحيد، وفق وكالة «فرانس برس».

بدورها، أكدت منظمة Caminando Fronteras في بيان على «تويتر»، أنها تلقت نداء استغاثة من القارب نفسه في 24 سبتمبر، بعد ساعات على إبحاره من سواحل الصحراء الغربية «وعلى متنه 34 شخصًا".

المصدر: بوابة الوسط