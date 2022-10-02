الشرطة السويسرية تقمع تظاهرة مناهضة لإيران بالرصاص المطاطي

أقدمت الشرطة السويسرية على استخدام الرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين من أمام السفارة الإيرانية بالعاصمة برن، بعد تسلق رجلين لسور السفارة وإنزالهما العلم الإيراني من سارية بالداخل.

وأفادت الشرطة مساء أمس السبت بأن المواجهة لم تسفر عن إصابات، وأنها فرقت "الحشد الكبير" من المتظاهرين بعد استخدام الرصاص المطاطي.

وأشارت إلى أنها استخدمت الرصاص المطاطي بعد أن حاول عدة متظاهرين آخرين خلال الاحتجاج غير المصرح به، تعقب الرجلين اللذين دخلا أولا إلى ساحة السفارة، وحاولا أيضا الوصول إلى المبنى.

ولم يتضح ما إذا كانت الشرطة اعتقلت المزيد من المتظاهرين.

المصدر: "أ ب"