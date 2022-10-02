القبض على امرأة سربت إحداثيات بنى تحتية في لوغانسك للقوات الأوكرانية لقصفها

احتجزت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية امرأة قامت بمساعدة القوات الأوكرانية وإعطائهم الإحداثيات لضرب أهداف مدنية وبنى تحتية في مدينة نوفويدار في لوغانسك، أسفر عن قتلى وجرحى.

وقالت الموقوفة، أناستاسيا بويفا، والتي عملت في إدارة بلدة شاستيا، إنها قامت مع شخص آخر بتسجيل وتصوير الضربات الصاروخية الأوكرانية على الأهداف المدنية والبنى التحتية، فضلا عن تزويد القوات الأوكرانية بالإحداثيات الدقيقة للمواقع لاستهدافها وضربها.

وبحسب السلطات في لوغانسك فقد استهدفت القوات الأوكرانية بصواريخ هيمارس الأمريكية مبنى سكنيا ومبنى تعليميا ومهجعا لكلية نوفويدار الزراعية، ومخازن للحبوب ومخزن للأسمدة والآلات الزراعية في نوفويدار، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين.

كما زودت أناستاسيا القوات الأوكرانية ببيانات عن موظفي الإدارة في المدينة، ووفق القانون ستواجه أناستاسيا السجن لـ20 عاما جراء الأفعال المرتكبة.

المصدر: RT