قائد الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة للشباب المحتجين في البلاد ويخاطب واشنطن والرياض ولندن

وجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، رسالة إلى الشباب الإيرانيين الذين يخرجون إلى الشوارع في البلاد للاحتجاج.

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وفي كلمة له، قال اللواء حسين سلامي: "الأعداء يسعون إلى خداع شبابنا لجرهم إلى الشارع"، مشيرا إلى أنه "يجب على الشعب الإيراني أن يدقق في أهداف الحرب النفسية التي يشنها الأعداء ضد البلاد".

وتابع سلامي: "نقول لشبابنا الأعزاء الذين يخرجون إلى الشوارع متأثرين بالعمليات النفسية للعدو، إنكم أبناء هذه الارض..نحن ندافع عن الجميع، حتى عن أولئك الذين لا يحبوننا".

وأكمل: "نحن نعرف أعداءنا، ومعرفتنا لهم ستجعلنا ننتصر عليهم..الشعب الإيراني تجاوز مرحلة الخطر".

وأردف اللواء الإيراني: "إنكم ترون بوادر هجوم العدو للتعويض عن الهزائم الصعبة التي تلقاها..إن الأمريكيين يعتبرون نفوذنا الإقليمي سدا كبيرا أمام سيطرتهم السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية في العالم الإسلامي".

وخاطب سلامي الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية متهما إياهم بـ"دعم مثيري الشغب واستهداف الثورة"، بالقول: "إنكم ستهزمون".

المصدر: "إرنا" + "العالم"