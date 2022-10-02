إسرائيل تناقش العرض الأمريكي حول الخلاف البحري مع لبنان
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن عرض الوسيط الأمريكي في المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، بخصوص الخلاف البحري، يخضع حاليا للمراجعة القانونية.
وقال يائير لابيد: "تلقت إسرائيل ولبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع عرض الوسيط الأمريكي للاتفاق على خط بحري بين البلدين..نحن نناقش التفاصيل النهائية، لذلك ليس من الممكن بعد الثناء على صفقة منتهية".
وأضاف لابيد: "يخضع اقتراح الوسيط حاليًا للمراجعة القانونية، وبمجرد اكتمال ذلك، سنقدم القرار - مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت، وبالتنسيق مع المدعي العام - للمناقشة والموافقة".
في حين وصف رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الذي اقترحته واشنطن بـ"الإيجابي".
المصدر: RT