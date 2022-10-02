كوريا الجنوبية..نشطاء يشتبكون مع الشرطة لإطلاق بالونات مناهضة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

قال نشطاء في كوريا الجنوبية إنهم اشتبكوا مع الشرطة أثناء إطلاقهم بالونات تحمل مواد دعائية مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود الكورية الشمالية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن بارك سانغ هاك، وهو منشق كوري شمالي تحول إلى ناشط، قوله إن مجموعته أطلقت حوالي 8 بالونات من منطقة في بلدة باجو الحدودية الكورية الجنوبية ليل أمس السبت عندما وصل عناصر الشرطة إلى مكان الحادث ومنعوهم من إرسال 12 بالونة متبقية.

وأشار بارك إلى أن الشرطة صادرت بعض موادهم واحتجزته مع 3 أعضاء آخرين من مجموعته بسبب مشاجرات خفيفة مع عناصرها، قبل إطلاق سراحهم بعد الاستجواب.

وبحسب "أسوشيتد برس"، فقد حملت إحدى البالونات لافتة كتبت عليها عبارة: "البشرية بأكملها تدين كيم جونغ أون (الزعيم الكوري الشمالي) الذي يهدد بضرب (كوريا الجنوبية) بشكل استباقي بالصواريخ النووية".

وجاء إطلاق البالونات مساء أمس السبت بعد أسابيع من مطالبة حكومة كوريا الجنوبية النشطاء بوقف مثل هذه النشاطات، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بسلامة سكان المنطقة الحدودية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الوحدة في سيئول، لي هيو جونغ، أن الجنوب سوف "يرد بشدة" على أي "انتقام" كوري شمالي بشأن البالونات.

المصدر: "أ ب"