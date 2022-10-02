مقتل 26 شخصا في حادث مقطورة كانت تقل حجاجا هندوس في الهند

أفاد مسؤولون في الهند بأن جرارا كان يجر مقطورة محملة بحجاج هندوس انقلب وسقط في بركة، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح خطيرة.

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وقال سودهير كومار، المسؤول المحلي البارز، إن المقطورة كانت تقل نحو 50 شخصا معظمهم من النساء والأطفال عندما وقع الحادث في كانبور، بولاية أوتار براديش الشمالية، يوم أمس السبت.

وأضاف كومار: "قتل 26 شخصا في الحادث".

وتتكرر حوادث المرور في الهند حيث قتل بسببها أكثر من 150 ألف شخص العام الماضي، أي أكثر من 400 شخص يوميا، وفقا للإحصاءات الرسمية التي من المحتمل أن تكون أقل من الواقع.

والأشخاص الذين يتم نقلهم على مقطورات الجرارات أمر شائع أيضا، لا سيما في المناطق الريفية، على طرق غالبا ما تكون سيئة الصيانة.

من جهته، قدم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تعازيه بالحادث الذي وقع عندما كان الجرار في طريق عودته من معبد هندوسي.

وكتب مودي في "تويتر": "حزين من حادث مقطورة الجرار الذي وقع في كانبور..خواطري مع كل من فقدوا أقرباءهم وأحبائهم، وصلواتي للجرحى".

هذا وأوضح رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، أن هذا النوع من المركبات - جرار يسحب عربة كبيرة - يجب استخدامه فقط لنقل البضائع الزراعية والشحن، وليس الأشخاص، وفقا لصحيفة "The Hindu".

وأشار إلى أن "حادث الطريق هذا في منطقة كانبور يبعث على الحزن الشديد".

المصدر: "أ ف ب"