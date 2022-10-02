"روسكومنادزور" يقيد الوصول إلى خدمة الموسيقى "SoundCloud"

أفاد المكتب الصحفي للدائرة الفدرالية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام "روسكومنادزور" بتقييدها للوصول إلى خدمة الموسيقى "SoundCloud".

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "بطلب من النيابة العامة قامت "روسكومنادزور" بتقييد الوصول إلى خدمة الموسيقى "SoundCloud" بسبب نشرها لمواد تحتوي على معلومات غير صحيحة حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وشكلها وأساليب إجراء الأعمال القتالية والضحايا العديدة بين المدنيين على يد الجنود الروس".

وأضاف أن الوصول إلى الخدمة في الأراضي الروسية تم تقييده بسبب عدم إزالة المعلومات الخاطئة، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف الوصول إلى الخدمة في حالة إزالة المعلومات المحظورة.

وأوضح: "وفقا للقانون تخضع مثل هذه المعلومات المزيفة للحظر الفوري. مع ذلك لقد أرسلت "روسكومنادزور" مرتين مطالب إلى صاحب الخدمة بإلغاء المعلومات المحظورة.

المصدر: نوفوستي