وزير الدفاع اليوناني: لنا الحق باتخاذ "جميع الإجراءات الدفاعية" عن جزرنا رغم تهديدات تركيا

أكد وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس باناغيوتوبولوس، أن بلاده لها الحق في اتخاذ "جميع الإجراءات الدفاعية" لحماية جزرها الواقعة في أقصى الشرق، وسط تهديدات من تركيا المجاورة.

في حديث له بمناسبة يوم الاستقلال في قبرص، قال نيكولاوس باناغيوتوبولوس إن "سلوك تركيا الرجعي والمزعزع للاستقرار يقوض أيضا الأمن في منطقة شرق البحر المتوسط الأوسع".

وأعرب وزير الدفاع اليوناني عن رفضه مطالب تركيا بنزع السلاح من الجزر "وكأنها ليست مهددة، وكأننا لا نملك الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الدفاعية لصالحها"، فيما وصف مطالب أنقرة بأنها "لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة".

وكانت تركيا قد استدعت في وقت سابق من هذا الأسبوع السفير اليوناني للاحتجاج على "نشر" عشرات المركبات المدرعة الأمريكية الصنع في جزيرتي ساموس وليسبوس في بحر إيجة اللتين تقول أنقرة إنهما يجب أن تظلا منزوعتي السلاح بما يتماشى مع المعاهدات الدولية.

ووسط هذه التوترات بين أنقرة وأثينا، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده "لن تتراجع عن الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد اليونان"، التي تتواجد مع تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

المصدر: "أ ب"