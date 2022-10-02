الرئيس التركي في "نصيحة" إلى اليونان: ابتعدوا عن الاستفزازات التي ستؤدي إلى كارثة لكم ولشعبكم

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "نصيحة" إلى أثينا بشأن تسليح جزر في بحر إيجه، محذرا من الاستفزازات التي ستؤدي، برأيه، إلى كارثة لليونان ولشعبها.

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وفي كلمة له بالبرلمان التركي، علق أردوغان على تسليح اليونان جزرا في بحر إيجه (بالقرب من تركيا) قائلا: "تشجيع اليونان التي تسلح الجزر، يتعارض مع المنطق والتفاهم وروح التحالف. وسياسات التحريض والتصعيد لم ولن تكون لصالح أحد".

وتابع أردوغان: "ندرك جيدا من أطلق العنان لليونان من أجل التهجم علينا، ونعلن في كل فرصة أننا على دراية باللعبة التي تحاك ضدنا، وننصح الحكومة اليونانية بالابتعاد عن الاستفزازات التي ستؤدي إلى كارثة لها ولشعبها".

كما دعا الرئيس التركي إلى إنهاء العزلة والحظر عن قبرص التركية، والوفاء بجميع الوعود المتعلقة بالاعتراف الدولي والشرعية التي يستحقها القبارصة الأتراك، مؤكدا رفض بلاده لقرار الولايات المتحدة برفع حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية الجنوبية.

ودانت الخارجية التركية بشدة في سبتمبر الماضي، تمديد واشنطن قرارها المتخذ في الشهر نفسه من 2020، بشأن رفع حظر توريد الأسلحة إلى إدارة جنوب قبرص الرومية لمدة عام خلال السنة المالية 2023.

المصدر: "الأناضول"