بكين: الصين ستواصل دعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه

أكد السفير ​الصيني لدى بيروت، ​تشيان مينجيان،​ أن "الجانب الصيني سيواصل دعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه كالمعتاد".

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وخلال كلمة له في الذكرى الـ73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، قال ​تشيان مينجيان​: "في تشرين الثاني من العام الماضي، احتفلت الصين ولبنان بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما أثار استجابة حماسية. وفي هذا العام، يتقدم التعاون الثنائي بثبات في السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم و​الرياضة،​ وغيرها من المجالات".

وشدد ​تشيان مينجيان​ على أن "الجانب الصيني سيواصل دعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه كالمعتاد، والمشاركة الفعالة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، وتقديم ما في وسعه من المساعدات إلى الجانب اللبناني في إطار التعاون الثنائي والتعاون الجماعي الصيني العربي، وتقديم مساهمة أكبر للحفاظ على السلام والتنمية في لبنان والمنطقة".

وأعرب السفير الصيني عن شكره "لجميع الأصدقاء اللبنانيين على اهتمامهم بالصين ومتابعة أحوالها"، مضيفا: "أشكر الأصدقاء اللبنانيين والمواطنين الصينيين في لبنان على مساهمتهم في توطيد الصداقة الصينية اللبنانية وتعزيز التعاون القائم على المنفعة المتبادلة بين البلدين، وأتمنى لكم موفور الصحة والعافية والنجاح والتوفيق".

المصدر: "النشرة"