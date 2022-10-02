وزيرا خارجية العراق وعمان يبلغان أمير عبد اللهيان بالإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية

أبلغ وزيرا خارجية العراق وسلطنة عمان، فؤاد حسين، وبدر البوسعيدي، وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، بنبأ الإفراج عن الحاج الإيراني الذي كان معتقلا في السعودية.

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وجاء هذا الإعلان في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما كل من وزير الخارجية العراقي ونظيره العماني مع وزير الخارجية الإيراني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ومساء الجمعة، أعرب أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العماني، عن شكره لجهود وزيري خارجية العراق وسلطنة عمان في متابعة قضية الإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية.

وبحسب "إرنا"، فقد اعتقل الحاج الايراني خليل دردمند من قبل السلطات السعودية خلال مناسك الحج لهذا العام، ونظرا لقطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض فقد تواصلت الجهود الدبلوماسية والقضائية من قبل طهران للإفراج عنه عبر دول وسيطة.

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قد ذكرت أن قوى الأمن السعودية اعتقلت الحاج الإيراني "خليل دردمند"، عندما حاول التقاط صورة ضمن صورة أخرى لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني قرب الكعبة، ونشرت الوكالة تلك الصورة.

المصدر: "إرنا" + "فارس"