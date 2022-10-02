بعد أن رفضته نيكاراغوا.. بايدن يدافع عن سفير الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه "يولي ثقة كبيرة" لسفير الولايات المتحدة المعين لدى نيكاراغوا، بعدما رفضته حكومة رئيسها دانيال أورتيغا.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أمس السبت، إن هوغو رودريغيز (السفير المعين) : "لا يزال يتمتع بالثقة الكاملة للرئيس"، مشددا على أنه خلال جلسة الاستماع له أمام مجلس الشيوخ "عكس رودريغيز بدقة المواقف السياسية للحزبين" في الولايات المتحدة.

وأعلنت حكومة نيكاراغوا الجمعة أنها "لن تقبل" السفير الأمريكي الجديد رودريغيز بسبب موقفه "التدخلي".

وقالت نائبة رئيس نيكاراغوا، روساريو موريو: "السيد هوغو رودريغيز، نكرر لن يتم قبوله في نيكاراغوا تحت أي ظرف من الظروف (...) دع هؤلاء السادة الإمبرياليين يعتبرون ذلك أمرا مفروغا منه.. لن يدخل هوغو رودريغيز إلى هنا".

وكان رودريغيز الذي وصف حكومة أورتيغا بالـ"دكتاتورية"، دعا خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إخراج نيكاراغوا من منطقة "اتفاقية التجارة الحرة بين أمريكا الوسطى وجمهورية الدومينيكان والولايات المتحدة" (كافتا).

وفي مواجهة هذا الرفض، اختارت واشنطن إبقاء السفير الحالي بنيكاراغوا، كيفن سوليفان، في منصبه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة "بتعزيز عودة الحكومة الديموقراطية إلى نيكاراغوا".

وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين في حكومة الرئيس أورتيغا وأقاربهم بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وفساد.

المصدر: أ ف ب