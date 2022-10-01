وزير الدفاع الأمريكي تعليقا على طلب أوكرانيا الانضمام للناتو: نحتاج موافقة جميع الأعضاء

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن قرار قبول أعضاء جدد في حلف "الناتو" يجب أن تتخذه جميع الدول الأعضاء.

تصريحات أوستن جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاسترالي ريتشارد مارليس في ولاية هاواي.

وقال تعليقا على إلحاح كييف للانضمام إلى الناتو إن واشنطن ملتزمة بسياسة "الباب المفتوح" في "الناتو"، لكن انضمام أعضاء جدد يتطلب موافقة جميع الأعضاء.

وقال "نحن ملتزمون بدعم سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو، لكن كيفية حدوث ذلك هي حقا مسألة تقررها 30 دولة في الحلف عبر التصويت".

المصدر: تاس