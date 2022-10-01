وسائل إعلام: ارتفاع عدد ضحايا إعصار "إيان" في الولايات المتحدة إلى 77 شخصا

أعلنت قناة NBC التلفزيونية مصرع 77 شخصا على الأقل في ولاية فلوريدا الأمريكية جراء إعصار "إيان".

ووفقا لها، تم تأكيد وفاة 77 من سكان فلوريدا رسميا. وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وأسفر إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية عن انقطاع الكهرباء عن حوالي 2.6 مليون منزل.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن "إعلان كارثة" في ولاية فلوريدا لتقديم المساعدة للمناطق المنكوبة من الميزانية الفدرالية.

المصدر: تاس