أردوغان: علاقاتنا مع الإمارات والسعودية وإسرائيل تتطور وتتعزز على أساس المصالح المشتركة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أن الدبلوماسية التركية تشهد أكثر مراحلها نجاحا.

وصرح بأن مناخ التطبيع بدأ يكتسب أرضية في محيط تركيا في الشرق الأوسط.

وأضاف: "علاقاتنا مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل تتطور على أساس المصالح المشتركة، وعملية مماثلة تجري مع مصر".

ولفت أردوغان إلى أن البشرية تمر بحقبة مؤلمة تعصف بها الأوبئة والحروب والأزمات وعدم الاستقرار.

وبين أن العالم ينجرف نحو دوامة كبيرة تهدد السلام الاجتماعي، وإرادة الشعوب في التعايش المشترك، والمكاسب الديمقراطية.

وتابع: "تركيا الواقعة على مفترق طرق ثلاث قارات، هي الدولة الأكثر تأثرا من هذه التطورات.. لذا فهي لا تتمتع برفاهية الانغلاق وعزل نفسها عن العالم الخارجي والوقوف موقف المتفرج حيال الأحداث في منطقتها".

وأكد أن تركيا تسعى جاهدة لتحمل مسؤولياتها تجاه أصدقائها وإخوانها ومواطنيها في ضوء هذه الحقائق.

وبين الرئيس التركي أن بلاده تنتهج سياسة بنّاءة ونشطة في حل المشاكل العالمية والإقليمية، مضيفا: "أقولها وبفخر كبير، الدبلوماسية التركية تشهد أكثر مراحلها نجاحًا".

تابع قائلا: "مثلما أننا لا نسعى للتوتر، فإننا لا نرضخ أيضا للضغوط".

وتابع: "ندافع بقوة عن حقوق تركيا ومصالحها في كل المجالات بموقف مشرف وصبور وحازم وحكيم.. أصبحت تركيا قوة دبلوماسية تُؤخذ أفكارها وتوصياتها بعين الاعتبار على الساحة الدولية وتقدم حلولا للمشاكل كوسيط وميسر".

وبين أن تركيا تمتلك واحدة من أكبر 5 شبكات دبلوماسية في العالم من خلال 255 ممثلية خارج البلاد.

المصدر: الأناضول