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رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير وتوفير الحماية للشعب

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رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير وتوفير الحماية للشعب
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية المجتمع الدولي، بوقف ازدواجية المعايير، وتوفير الحماية للشعب في مواجهة بطش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتوقف عن القتل.

وقال أشتية: "لا يتوقف جنود الاحتلال عن ممارسة القتل طالما ظل العالم يسمح لهم بالإفلات من العقاب، وهو ما يغريهم بمواصلة جرائمهم التي كان آخر ضحاياها الشاب فايز خالد دمدوم (18عاما) من العيزرية".

وتقدم رئيس الوزراء بالتعزية من والدي الشهيد وعائلته، وأهالي بلدته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

المصدر: وفا

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