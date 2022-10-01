واشنطن تنوي مواصلة العمل على عودة ويلان وغراينير المحتجزين في روسيا

قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستواصل العمل على عودة الأمريكيين بريتني غراينير وبول ويلان، المدانين في روسيا، إلى وطنهما.

وقال: "سنواصل العمل حتى يعود بول ويلان وبريتني غراينير والأمريكيون الآخرون الذين احتُجزوا رهائن أو احتُجزوا ظلما في الخارج إلى بلادهم".

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وأشار إلى أنه ليس لديه معلومات عن أي تقدم في هذا الشأن.

وتم اعتقال لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غراينر، في مطار شيريميتيفو بموسكو في فبراير الماضي. وأثناء إجراء التفتيش تم العثور في حقيبتها على مواد مخدرة.

وفي أغسطس الماضي أصدرت محكمة في ضواحي موسكو حكما بالسجن 9 سنوات على غرينر بالإضافة إلى غرامة مالية بمبلغ مليون روبل.

المصدر: تاس