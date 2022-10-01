في زيارة غير معلنة لأوديسا .. وزيرة الدفاع الألمانية تتعهد بتقديم أنظمة دفاع جوي لكييف

التقت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيني لامبريخت السبت بوزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف في أوديسا في إطار زيارة غير معلنة. وفق ما أعلنته قناة دي فيلت التلفزيونية.

وبحسب قناة دي فيلت تعهدت لامبريخت خلال اللقاء بتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي "إيريس-تي" خلال الأيام المقبلة:

"أوكرانيا تواجه الآن عددا كبيرا بشكل لا يصدق من الهجمات الجوية، ولهذا السبب من المهم جدا أن نقدم المزيد من الدعم للدفاع الجوي" ، قال الوزير.

من جانبها كتبت وزارة الدفاع الألمانية على حسابها في "تويتر":

"بالإعلان عن زيارة وزيرة الدفاع لمدينة أوديسا، نتعهد بدعم أصدقائنا الأوكرانيين بقدر ما يتطلبه ذلك من وقت".

وفي وقت سابق، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز لزيلينسكي أن ألمانيا لن تتوقف عن دعم أوكرانيا، بكل الوسائل بما فيها إمدادات الأسلحة.

المصدر: تاس