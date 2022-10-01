إدارة إينرغودار تعلن تضرر محطة الطاقة الحرارية بشدة جراء القصف الأوكراني

أعلنت إدارة مدينة إينرغودار في مقاطعة زابوروجيه أن إحدى القذائف التي أطلقتها قوات كييف أثناء قصفها أصابت أنبوبا لمحطة الطاقة الحرارية على بعد 1 كيلومتر من محطة زابوروجيه النووية

وقال رئيس إدارة مدينة إينرغودار ألكسندر فولغا: "تم توجيه اليوم ضربات إلى البنية التحتية للمدينة بشكل مكثف، وتضررت محطة الطاقة الحرارية بشدة، وأصيب أحد أنابيب المحطة".

كما شنت قوات كييف اليوم قصفا مكثفا على المدينة، واستهدفت المنطقة الساحلية على نهر دنيبر ومحطة الطاقة الحرارية.

المصدر: تاس