"سبوتنيك": بدء مفاوضات بين قادة الانقلاب العسكري والرئيس المعزول في بوركينا فاسو

بدأت مفاوضات بين قادة الانقلاب العسكري في بوركينا باسو، والرئيس العسكري المعزول بول هنري داميبا، برعاية دولتي توغو وكوت ديفوار (ساحل العاج).

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وقال مصدر مطلع في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، يوم السبت إن "مفاوضات لتفادي سقوط الدولة، بدأت بين قادة المجلس العسكري الذين قادوا الانقلاب في بوركينا فاسو، والرئيس العسكري المعزول، برعاية توغو وكوت ديفوار".

وفي وقت سابق يوم السبت، قال القائد العسكري الجديد لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، إن الرئيس المخلوع بول هنري داميبا لجأ إلى قاعدة للجيش الفرنسي وكان يخطط لشن هجوم مضاد بعد انقلاب في اليوم السابق.

ونفت السفارة الفرنسية أي تورط للجيش الفرنسي في الأحداث الأخيرة في بوركينا فاسو وقالت إن القوات الفرنسية لا تحمي أي سلطات في البلد الإفريقي.

المصدر: "سبوتنيك"