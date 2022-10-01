 
مباشر

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا إلى 45 شخصا

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار
Gettyimages.ru
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا إلى 45 شخصا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twi9

أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية يوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" إلى 45 شخصا، فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.2 مليون مشترك.

إقرأ المزيد
كارولينا وجهته التالية.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار
كارولينا وجهته التالية.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا إلى 42 شخصا

وأفادت قناة "سي إن إن" نقلا عن السلطات المحلية: "لقي ما لا يقل عن 45 شخصا مصرعهم نتيجة الإعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأربعاء الماضي".

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إن "العاصفة تسببت في أضرار تاريخية للولاية وستستغرق سنوات للتعافي الكامل، هناك أكثر من 1.2 مليون مستهلك لا يزالون دون كهرباء في الولاية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الجمعة إن الدمار الذي خلفه إعصار "إيان" في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ الأرواح.

وتسببت العاصفة في حدوث فيضانات وانهيار طرق ومسارات وانقطاع الكهرباء، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا