باريس تنفي لجوء رئيس بوركينا فاسو المخلوع إلى قاعدة فرنسية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس لا تخفي رئيس بوركينا فاسو المخلوع بول هنري سانداوغو داميبا في قاعدتها العسكرية ولا تتدخل في الأحداث الجارية هناك.

وقال الخارجية في بيانها: "فرنسا تنفي رسميا أي ضلوع لها في الأحداث الجارية في بوركينا فاسو منذ أمس. لم يأت بول هنري سانداوغو داميبا إلى المعسكر الذي تتواجد فيه القوات الفرنسية ولا إلى سفارتنا".

وأعلن عسكريون في بيان متلفز "إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا"، الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية يناير الماضي.

كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية بدءا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة.

المصدر: تاس