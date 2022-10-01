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وكالة الطاقة الدنماركية: توقف تسرب الغاز من "السيل الشمالي-2"

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وكالة الطاقة الدنماركية: توقف تسرب الغاز من
Globallookpress Denmark Defence
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أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية استقرار الضغط في خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، مما يشير إلى أنه لم يعد هناك غاز.

وقال الوكالة الدنماركية في بيانها: "شركة "التيار الشمالي" أبلغت وكالة الطاقة أن الضغط في خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" قد استقر. وبالتالي، فإن هذا يشير إلى أن تسرب الغاز من خط الأنابيب هذا قد توقف".

ولا تزال حالة خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" غير معروفة. وقالت الوكالة، الجمعة، إنه من المتوقع أن ينفد الغاز بالكامل بحلول 2 أكتوبر.

المصدر: تاس

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