اشتعال النيران بطائرة جنحت عن أحد مدرجات مطار بيلبيك في سيفاستوبول بجمهورية القرم

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف اشتعال النيران بطائرة بعد انحرافها عن مدرج في مطار بيلبيك.

وقال رازفوجايف: "حالة طارئة في مطار بيلبيك. وفقا لرجال الدفاع المدني، جنحت طائرة أثناء هبوطها عن المدرج واشتعلت فيها النيران. وتعمل فرق الإطفاء في الموقع. يرجى الالتزام بالهدوء".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لأعمدة الدخان تتصاعد من مطار بيلبيك في مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم الروسية.

المصدر: تاس