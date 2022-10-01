وسائل إعلام: فرنسا تزوّد أوكرانيا بمدافع "قيصر" كان يفترض أن تذهب للدنمارك

قررت فرنسا تزويد أوكرانيا بمنصات المدافع ذاتية الحركة "قيصر"، التي كان من المفترض أن تذهب إلى الدنمارك كجزء من طلبية دانماركية. وذلك بحسبما أعلنته السبت صحيفة لوموند.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن محادثات ثلاثية جرت بهذا الشأن بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن. وقد وافقت الحكومة الدانماركية على التنازل عن منصات المدافع لأوكرانيا. ولم يعلق قصر الإليزيه ولا وزارة الدفاع الفرنسية على هذه المعلومات.

في الوقت نفسه، وفقا للصحيفة، رفض ماكرون رفضا قاطعا نقل مدافع إضافية من احتياطيات الجيش الفرنسي إلى أوكرانيا

يشار إلى أن باريس منذ بداية الصراع، نقلت بالفعل 18 منصة مدفعية إلى كييف، وهذا يشكل ربع احتياطيات فرنسا الخاصة. بالإضافة لعربات مدرعة وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي محمولة "ميسترال"، ومعدات للحماية من الإشعاع والكيماويات والمخاطر البيولوجية.

ووفقا للصحيفة، باريس زودت أوكرانيا بقذائف وطلقات من جميع العيارات، وبالوقود.

كما أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورني اقترح على نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إنشاء صندوق قروض بمبلغ 50 مليون دولار، يمكن لكييف من خلاله أن تقترض أموالا لشراء المنتجات العسكرية من الموردين الفرنسيين.

المصدر: تاس