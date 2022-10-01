الدفاع الروسية: قوات كييف تخسر أكثر من 100 متطرف في بلدة نوفوبول بجمهورية دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت أن قواتها كبدت مقاتلي كييف خسائر بلغت أكثر من 100 قتيل وجريح من النازيين ودبابتين وست سيارات في بلدة نوفوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة في بيانها: "نتيجة لعمليات استهداف وقصف وحدات من لواء الدفاع الإقليمي 110 في بلدة نوفوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم قتل وجرح أكثر من 100 نازي، وتدمير دبابتين وست سيارات".

المصدر: نوفوستي