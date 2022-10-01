الدفاع الروسية تعلن إبعاد القوات المتحالفة من كراسني ليمان إلى خطوط أكثر فائدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بسبب التهديدات بالتطويق، تم إبعاد القوات المتحالفة من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية وتراجعت إلى خطوط أكثر فائدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال اليوم الماضي، أدت الضربات على مواقع الألوية 66 و93 التابعة للقوات الأوكرانية إلى مقتل أكثر من 200 مقاتل وتدمير 5 دبابات و9 عربات مشاة قتالية.

وأضافت: "رغم الخسائر التي لحقت بالعدو والتفوق الكبير في القوات والوسائل إلا أنه جلب احتياطيات وواصل هجومه على هذا المحور".

المصدر: نوفوستي