"نافتوغاز" الأوكرانية تعلن عزمها التخلي عن الغاز الطبيعي وتعويضه بالنفايات

قال رئيس مجلس إدارة شركة "نافتوغاز"، يوري فيترينكو، إن أوكرانيا تخطط للتخلي عن الغاز بالكامل في موسم التدفئة المقبل، وتعويضه بالطاقة المتجددة.

وأضاف فيترينكو في تصريح صحفي: "بحلول موسم التدفئة المقبل، تخطط أوكرانيا التخلي بالكامل عن استخدام الغاز الطبيعي للتدفئة بفضل مصادر الطاقة البديلة"، مشيرا إلى أنه في معظم الحالات يمكن استخدام على سبيل المثال، المواد الحيوية والقمامة".

ووفقا له "يجري بناء محطات الطاقة الحرارية في مدينة جيتومير، والتي ستعتمد في عملها على المواد الحيوية والقمامة ... وستبلغ طاقتها الإجمالية 50 ميغاوات".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أنه في فترة الخريف والشتاء ستزود البلاد بالكمية اللازمة من موارد الطاقة، مشيرا إلى أنه حتى الآن، تم ضخ أكثر من 13.2 مليار متر مكعب من الغاز في مرافق تخزين الغاز في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، نصح فيترينكو، مواطنيه بتخزين البطانيات والملابس الدافئة استعدادا للشتاء، لأنه ، حسب قوله ، خلال موسم التدفئة، ستكون درجة الحرارة في الغرف 17-18 درجة مئوية، وسيكون موسم التدفئة أقصر من المعتاد.

المصدر: نوفوستي