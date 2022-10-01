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بريطانيا تعرض المساعدة على الدنمارك في التحقيق في حادثة "السيل الشمالي"

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بريطانيا تعرض المساعدة على الدنمارك في التحقيق في حادثة
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قالت الحكومة البريطانية إنها عرضت المساعدة على الدنمارك في التحقيق في أعمال التخريب التي طالت خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن في لندن: "القادة متفقون على أن الحوادث نتيجة عمل تخريبي بشكل واضح. وقد عرضت رئيسة الوزراء البريطانية مساعدة المملكة في إجراء تحقيق حول ما حدث".

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واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه أمس الجمعة "الأنجلوساكسون" بالوقوف وراء التفجيرات التي وقعت هذا الأسبوع على خطي أنابيب "السيل الشمالي1 و2"، الممتدة من روسيا إلى ألمانيا.

وتمتد خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد. ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.

المصدر: تاس

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