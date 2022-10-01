بوتين يمنح لقب بطل روسيا لمسؤول قتل جراء قصف أوكراني على خيرسون

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما منح فيه لقب بطل روسيا للنائب الأول لرئيس إدارة منطقة خيرسون، أليكسي كاترينشيف، الذي قتل أمس الجمعة جراء قصف أوكراني على مدينة خيرسون.

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وجاء في المرسوم المنشور في موقع المعلومات القانونية والشرعية الرسمي: "للشجاعة والبطولة التي تم إظهارها أثناء أداء الواجب، منح لقب بطل روسيا للعقيد أليكسي فيكتوروفيتش كاترينشيف (بعد وفاته)".

وقامت القوات الأوكرانية مساء أمس الجمعة بقصف وسط مدينة خيرسون باستخدام أنظمة "HIMARS" الصاروخية الأمريكية. وقال عضو الغرفة الاجتماعية الروسية، ألكسندر مالكيفيتش، إن القوات الأوكرانية استهدفت المنزل الذي كان يعيش فيه كاترينشيف بشكل متعمد. وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن القصف.

وولد أليكسي كاترينشيف في مدينة ريبينسك بمقاطعة ياروسلاف الروسية. وفي أغسطس الماضي تم تعيينه بمنصب النائب الأول لرئيس إدارة منطقة خيرسون لشؤون الأمن.

المصدر: نوفوستي