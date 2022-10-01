زاخاروفا: الغرب أظهر لأوكرانيا استعداده لـ"استخدامها ورميها"

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الغرب الذي رفض طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو بشكل عاجل، أظهر استعداده لـ "استخدامها ورميها".

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وكتبت زاخاروفا في صفحتها على "التلغرام"، اليوم السبت: "يقول القانون رقم 1 للغرب: "إذا تم شراؤك مرة بسعر مرتفع، فلا يعني ذلك أنه لا يمكن التخلص منك بعد الاستخدام".

ووقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، طلبا لانضمام بلاده إلى حلف الناتو بشكل عاجل. من جانبه تجنب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الإجابة عن السؤال الصحفي المباشر حول استعداد حلفه للنظر في هذا الطلب.

المصدر: تاس