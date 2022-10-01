ممثلون عن تركيا وفنلندا والسويد يجتمعون الشهر الجاري لمناقشة انضمام الأخيرتين إلى الناتو

قالت وزيرة الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو، إن وفودا من فنلندا والسويد وتركيا قد تجتمع في أكتوبر الجاري لمناقشة عملية عضوية الناتو.

وأضافت في تصريح صحفي لصحيفة "حريت" التركية: "نأمل أن يكمل أعضاء الناتو عملية دراسة طلبنا في أسرع وقت ممكن. في الوقت الحالي، لدينا نتيجة جيدة. هناك موافقات برلمانية متبقية: تركيا والمجر".

وقالت إن "الصورة التي لدينا تشير إلى تقدم ... لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن الاجتماع في أغسطس (26 أغسطس في هلسنكي) أظهر جوا إيجابيا وتم إحراز تقدم. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع القادم في أكتوبر".

المصدر: نوفوستي