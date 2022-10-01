الدنمارك ترفض الاعتراف بانضمام دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيه وخيرسون إلى روسيا

أفادت وزارة الخارجية الدنماركية باستدعاء السفير الروسي في البلاد بسبب انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

إقرأ المزيد

ونقلت الوزارة عن تصريح وزير الخارجية الدنماركي، يبي كوفودا، بهذا الشأن قوله: "لن توافق الدنمارك أبدا على محاولة روسيا لتغيير الحدود الأوكرانية باستخدام القوة العسكرية. يجب أن تكون هذه الرسالة واضحة تماما بالنسبة للكرملين. لذلك قررت استدعاء السفير الروسي لإجراء محادثة معه".

وأضاف أن الجانب الدنماركي يعتبر الاستفتاءات التي جرت في شرق أوكرانيا غير شرعية ومتناقضة مع القانون الدولي.

المصدر: نوفوستي