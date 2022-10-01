بعد انفجارات نورد ستريم.. الشرطة الألمانية تقوم بدوريات بحرية "بكل القوات المتاحة"

قالت وزيرة الداخلية الألمانية إن الشرطة تقوم بدوريات في بحري الشمال والبلطيق "بكل القوات المتاحة" بعد الانفجارات التي ألحقت أضرارا بخطي أنابيب نورد ستريم (السيل الشمالي) للغاز.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات للصحيفة الألمانية اليومية "سوددويتشه تسايتونغ"، قالت وزيرة الداخلية، نانسي فيسر: "نأخذ التهديدات الحالية على محمل الجد ونحمي أنفسنا".

وأضافت أن وحدات الشرطة تساندها خصوصا مروحيات وقوات بحرية خاصة، "تمتلك قدرات خاصة للتدخل في المواقف الخطرة".

ويعتبر خطا الأنابيب حيويين لإمدادا المانيا وأوروبا بالغاز الروسي، وكان خط أنابيب نورد ستريم 1 متوقفا عن العمل منذ نهاية أغسطس، فيما نورد ستريم 2 لم يوضع بعد في الخدمة.

ولم يعرف سبب الانفجارات.

وفي وقت سابق، أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، لنظيريه الدنماركي والسويدي في محادثات عبر الفيديو أمس الجمعة، أن برلين "ستدعم التحقيق المشترك" في الحادث مع هذين البلدين.

وقال شتيفن هيبيشترايت، المتحدث باسم المستشار الألماني، إن كل شيء يشير إلى أنه "عمل تخريبي متعمد"، مؤكدا أن ألمانيا ستعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على "تعزيز الاستعداد والحماية ضد تخريب البنى التحتية الحيوية".

وأعلنت النرويج التي أصبحت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لأوروبا، أنها تقبل مساهمات عسكرية من فرنسا وبريطانيا لضمان أمن قطاعي الغاز والنفط.

المصدر: أ ف ب