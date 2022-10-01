سيئول تحذر بيونغ يانغ من رد ساحق إذا استخدمت سلاحا نوويا

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، إنه "إذا أقدمت كوريا الشمالية على استخدام الأسلحة النووية فستواجه ردود فعل ساحقة وحازمة من التحالف بين سيئول وواشنطن".

وفي خطاب له، قال يون سيوك يول: "إن تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية يشكل تحديا مباشرا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف يون: "لقد قامت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة بسن تشريع يسمح باستخدام القوة النووية، مما يهدد وجود بلادنا وازدهارها، وسوف نحمي ممتلكاتنا"، متابعا: "سيجعل تطوير الأسلحة النووية حياة الكوريين الشماليين أكثر بؤسا".

وأشار إلى أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيتم تعزيزه للرد على التهديدات الكورية الشمالية، حيث قال: "لقد عززت أنا والرئيس الأمريكي جو بايدن تحالفنا الأمني مع الولايات المتحدة من خلال إجراء محادثات القمة بين البلدين في مايو الماضي وفي زيارتي إلى نيويورك".

وأردف رئيس كوريا الجنوبية: "من خلال المجموعة الاستشارية والاستراتيجية للردع الموسع، عمل البلدان على مزيد من تعزيز قدراتهما لتنفيذ الردع الموسع، بما في ذلك نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في الوقت المناسب، كما أجرينا التدريبات البحرية المشتركة".

واستطرد: "ستعزز الحكومة الكورية الجنوبية التدريبات والمناورات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في المستقبل..سنبني بسرعة نظاما ثلاثي المحاور على الطراز الكوري الجنوبي قادرا على التغلب على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وسنعزز بصورة غير مسبوقة قدرات الاستطلاع والمراقبة وقدرات الاستهداف لكوريا الشمالية".

وتابع: "سننشئ قيادة استراتيجية لدمج القوات المتقدمة التي يتم تشغيلها بشكل منفصل من قبل القوات البرية والبحرية والجوية، ولتعزيز القدرات الأمنية في المجالات الجديدة مثل الفضاء والمجال الإلكتروني".

المصدر: "يونهاب"