سيئول لليوم الثالث على التوالي ترصد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باتجاه بحر اليابان

قالت كوريا الجنوبية إنها رصدت لليوم الثالث على التوالي إطلاق الجارة الشمالية لصواريخ باتجاه بحر اليابان.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية "أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي، اليوم السبت، في رابع استفزاز من نوعه في أقل من أسبوع".

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة (لكوريا الجنوبية) عن رصد إطلاق صواريخ في أيام الأحد والأربعاء والخميس، ولم تقدم الهيئة تفاصيل أخرى.

وفي اليوم السابق، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات عسكرية ضد الغواصات في البحر الشرقي (بحر اليابان).

المصدر: يونهاب